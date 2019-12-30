Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил карьерные перспективы Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой.

По словам эксперта в интервью «Комсомольской правде», о дальнейшей карьере нужно спрашивать самих фигуристок, поскольку именно они принимают решение. «Скажу только, что когда ты уже выиграл, а они обе выиграли, остаться в большом спорте очень тяжело», — сказал Дмитриев, отметив, что ради продолжения карьеры нужно от многого отказаться.

«Ты катаешься настолько, насколько тебе дают соперники», — сказал Дмитриев.

Напомним, Елизавета Туктамышева выигрывала чемпионат мира в 2015 году, сейчас ей 23 года. Евгения Медведева становилась чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах, сейчас спортсменке 20 лет.