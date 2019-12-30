Российский боец ММА Александр Емельяненко раскрыл подробности возможного поединка против главы Чечни Рамзана Кадырова.

В интервью Пятому каналу боец заявил, что лучше будет провести бой по правилам бокса, поскольку в ММА присутствуют удары локтями и ногами, а также борцовская техника: болевые и удушающие приемы.

«Бокс – это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса», — отметил Емельяненко, добавив, что он сам проводит подготовку, занимаясь всеми видами спорта. Также Емельяненко сообщил, что ко всем своим соперникам готовится одинаково.

Ранее стало известно, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко, вызов на бой Александром Емельяненко был принят.