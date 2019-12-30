Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком во время зимнего перерыва решил сменить имидж. Футболист покрасился в блондина.
Фотографию с новой стрижкой и цветом волос футболист выложил в своем профиле в «Инстаграме».
Фотографию Малком сопроводил жизнеутверждающей цитатой: «Живи сегодня так, будто это последний день в твоей жизни. Будь безгранично счастлив».
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Напомним, Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. За первые полгода игрок смог провести за клуб только два неполных матча, в одном из которых получил травму и выбыл на долгий срок. Футболисту делали операцию, ожидается, что он вернется в строй уже после зимних каникул «Зенита».
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