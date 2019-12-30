Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова рассказала о том, почему она постоянно стремится к усложнению программ, в том числе и на важных соревнованиях.

В интервью пресс-службе ФФКР Щербакова заявила, что чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске подарил ей море позитивных эмоций. Перед самим турниром фигуристка сильно волновалась, и прокаты все равно не получились идеальными. «Есть ошибки, которые будем исправлять, где улучшаться, усложняться», — сказала спортсменка.

По словам Щербаковой, она не думала о том, чтобы сделать программу попроще и понадежнее, а хотела именно усложняться. «Если я буду делать программу проще, то я буду стоять на месте, а я хочу прогрессировать и накатывать более сложный набор, чтобы на важных стартах быть более уверенной в себе», — заявила фигуристка.

Напомним, в Красноярске Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России.