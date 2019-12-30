Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, что помешало ей удачно выступить на чемпионате России в Красноярске.

В интервью пресс-службе ФФККР Трусова заявила, что в прошлом году на чемпионате России в Саранске волнения было намного меньше, поскольку спортсменке не приходилось никуда отбираться и надо было просто попробовать посоревноваться среди взрослых.

В Красноярске же было гораздо больше волнения, в основном, из-за отбора на главные старты сезона — чемпионат Европы и чемпионат мира.

«Я думаю, что с волнением я не справилась, как и в Финале Гран-при, потому что на тренировках, на разминках – везде у меня получалось», — отметила фигуристка.

Напомним, на чемпионате России в Красноярске Александра Трусова заняла третье место, неудачно выступив в произвольной программе.