Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как она будет отмечать Новый год и что бы хотела пожелать сама себе.

В интервью пресс-службе ФФККР Трусова заявила, что праздник проведет в кругу семьи. Пока спортсменка еще не решила, поедет ли куда-то с семьей на каникулах или нет, поскольку только что закончились соревнования. После нескольких выходных Трусова собирается начать тренировки перед чемпионатом Европы.

Контент на чемпионат Европы фигуристка еще не определила, все будет решаться по результатам тренировок и по степени готовности самой спортсменки.

«Что бы сама себе пожелала на Новый год? Чисто катать программы, все-таки, наконец-то», – заключила Трусова.

Напомним, Александра Трусова стала третьей на чемпионате России в Красноярске и попала в состав на чемпионат Европы в Граце.