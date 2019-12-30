Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар стал футболистом года в Бельгии. Информация появилась в официальном «Твиттере» сборной Бельгии.

Лучшего игрока 2019 года в Бельгии определили по результату опроса болельщиков.

Отметим, в 2019 году Эден Азар сыграл полсезона за лондонский «Челси», а сезон-2019/20 начинал уже в чемпионате Испании. В 8 матчах за сборную Бельгии Эден Азар забил 5 мячей и сделал семь результативных передач. Сборная Бельгии по футболу первой квалифицировалась на итоговый турнир чемпионата Европы 2020 года, ни разу не проиграв и дважды обыграв прямого соперника за первое место в группе — сборную России.

В составе лондонского «Челси» Азар выиграл Лигу Европы, в том числе отличился в финале турнира. Бельгиец стал лучшим игроком сезона в клубе, лидером по голам и результативным передачам.