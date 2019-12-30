Российский тренер по борьбе, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов высказался о поведении ирландского бойца Конора Макгрегора во время приезда в Москву.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», он уже простил Макгрегора, однако он продолжил вести себя, как ведет — оскорблял в Москве всех и вся.

«Народ трусами назвал… Его же мог не только Хабиб, а любой встречный дагестанец на асфальт приземлить», — сказал Нурмагомедов-старший, отметив что тот, кто приехал погостить, должен вести себя достойно. Нурмагомедов также отметил, что его абсолютно не тронули слова Макгрегора. «Если что-то хочет сказать, пусть его отец скажет», — заключил тренер.

Напомним, в ноябре Конор Макгрегор приезжал в Россию на промо-мероприятия по запуску продаж своего бренда виски.