Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поделился мнением по поводу решения исполкома WADA, а также работы, проделанной российской стороной по доказательству своей невиновности.

По словам Колобкова в интервью RT, самое главное — гарантия от российской стороны передать базу данных LIMS в WADA вовремя, ее проверяли как эксперты России, так и эксперты WADA, в ходе проверок возникли разночтения.

Как заявил Колобков, позицию России в этом вопросе в WADA не услышали. «Я считаю, что данное решение было политизированным, но теперь точку в этом вопросе поставит суд. Давайте дождемся окончания процесса, он обещает быть очень непростым», — заявил министр спорта РФ.

По словам Колобкова, позиция российских экспертов сильно отличается от позиции представителей WADA.

Напомним, в начале декабря исполком WADA на основании расследования несоответствий в базе данных Московской антидопинговой лаборатории изолировал российский спорт на 4 года разными видами санкций.