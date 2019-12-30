Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением по поводу продолжения карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

По словам Арутюняна в интервью порталу «Спорт-Экспресс», Загитовой ничто не мешает сейчас технически усложняться, тренер привел в пример Елизавету Туктамышеву, которая прыгнула свой первый четверной в 23 года.

«Что касается Загитовой, так она ничем не хуже Юдзуру, успешного долгожителя в нашем нелегком виде спорта», — сказал Арутюнян. По словам тренера, она талантливая, красивая, смотреть на нее приятно. Как заявил Арутюнян, свою судьбу каждый спортсмен решает сам. «К сожалению, часто мы тренеры, да и руководство, своим авторитетом пытались задавить спортсменов», — сказал тренер, добавив, что спортсменам нужно дать возможность самим во всем разобраться.

Напомним, в середине декабря Алина Загитова сообщила о приостановке спортивной карьеры.