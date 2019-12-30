Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих ощущениях от прошедшего чемпионата России и своей попытке четверного тулупа.

Фигуристка в интервью «Матч ТВ» отметила, что сейчас настроение у нее приподнятое, хотя она и устала немного. Прошедшим чемпионатом России Туктамышева довольна. «В произвольной программе я пошла на риск, и это было, как говорит Алексей Николаевич, победное поражение», — отметила спортсменка, добавив, что это был большой шаг вперед для нее.

Туктамышева сказала, что ни о чем не жалеет — ни об ошибках, ни об неидеальном прокате. «Мне сейчас комфортно от того, как все сложилось», — заключила фигуристка.

Напомним, Елизавета Туктамышева стала четвертой на чемпионате России и стала запасной в сборной России на главные старты сезона.