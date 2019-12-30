Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, какой из чемпионатов России, в которых она принимала участие, стал для нее самым сложным.

По словам Косторной в интервью пресс-службе ФФККР, на прошлой неделе в Красноярске соревноваться было труднее всего. «Это не связано с какой-то ответственностью, с тем, что что-то давило, нет», — отметила Косторная, выделив две причины сложности старта в Красноярске.

В первую очередь, чемпионат России в Красноярске состоялся на неделю позже обычного, в праздничной атмосфере все полурасслабленные, а фигуристам приходится продолжать работать.

«И плюс, наверное, долгий перелет, дольше, чем на всех остальных чемпионатах России было. Накапливается усталость», — сказала Косторная, отметив, что публика в Красноярске постоянно поддерживала спортсменов.

Напомним, Алена Косторная завоевала две бронзовых награды на чемпионатах России в Санкт-Петербурге и Саранске, а серебро — в Красноярске.