Швейцарский теннисист, третья ракетка мира по рейтингу 52 недель ATP Роджер Федерер поделился мнением по поводу прогресса молодого российского теннисиста Андрея Рублева.

«Рублёв в 2020 году добьётся чего-то выдающегося. Мне кажется, он отлично играл в Цинциннати и сумел навязать мне свою игру», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

Напомним, за 2019 год Андрей Рублев совершил прогресс в рейтинге ATP и сумел подняться на 23-ю позицию, тогда как в начале года он выпал из топ-100.

На «Мастерсе» в Цинциннати Андрей Рублев сенсационно обыграл Роджера Федерера. Также в 2019 году на счету Рублева победа над четвертой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. На US Open Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса, а в Москве завоевал титул ВТБ Кубка Кремля.