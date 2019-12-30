2019-й год подходит к концу, а в спорте продолжают решаться вопросы совершенно разного толка: ФФККР выбирает место проведения нового чемпионата, многие спортсмены подводят итоги года и получают заслуженные награды, а также планируют новый сезон.

Все главные события предпоследнего дня года — в дайджесте от Nevasport:

Челябинск в третий раз примет чемпионат России по фигурному катанию

Заседание исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоялось в Красноярске 29 декабря. Решением исполкома ФФККР было принято провести чемпионат России по фигурному катанию 2021 года в Челябинске. Соревнования пройдут с 22-го по 27-е декабря 2020 года. Челябинск в третий раз в истории примет российское первенство по фигурному катанию. Ранее здесь проходили чемпионаты в 1993-м и 2016-м годах.

Эден Азар стал футболистом года в Бельгии

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар стал футболистом года в Бельгии. Информация появилась в официальном «Твиттере» сборной Бельгии. Лучшего игрока 2019 года в Бельгии определили по результату опроса болельщиков. В 2019 году Эден Азар сыграл полсезона за лондонский «Челси», с которым выиграл Лигу Европы, а сезон-2019/20 начинал уже в чемпионате Испании. В 8 матчах за сборную Бельгии Эден Азар забил 5 мячей и сделал семь результативных передач.

Ханс Циммер написал музыку для ФК «Краснодар». Она будет на стадионе с сезона-2020/21

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщила о том, что знаменитый немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер написал для клуба музыку. Написанная Циммером композиция будет звучать на стадионе «Краснодар» со следующего сезона, впервые она будет сыграна на первом домашнем матче сезона-2020/21.

Бои Хабиба и Макгрегора покажут по РЕН ТВ в прямом эфире

Стало известно, что следующие бои российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора будут показаны по российскому телевидению. Права на показ боев выкупил телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что бои будут показаны на телеканале в прямом эфире. Возвращение Конора Макгрегора в UFC состоится 18 января 2020 года в бою против Дональла Серроне, Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой в апреле 2020 года против Тони Фергюсона.

Матч «Сочи» — Оренбург» перенесён на 11 марта 2020 года

Матч 18 тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на 11 марта 2020 года по просьбе клубов. Руководство команд попросило перенести матч 18 тура чемпионата с 23 февраля на 11 марта с целью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов. РПЛ просьбу удовлетворила. Все команды чемпионата России сыграли по 19 матчей в первой половине сезона, за исключением «Сочи» и «Оренбурга», матч между которыми был перенесён в связи с возникновением ротавирусной инфекции у игроков сочинской команды.

Шарапова начнет новый сезон на турнире в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова откроет новый сезон на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 6 января. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card. В активе спортсменки уже есть одна победа ну турнире в Брисбене: она выиграла его в 2015 году. Шарапова не принимала участие в официальных матчах четыре месяца. Последний раз она выходила на корт в первом круге Открытого чемпионата США, где проиграла американке Серене Уильямс.