В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.

Спортсмены преодолеют дистанцию свободным стилем.

На 14:30 по московскому времени запланирован старт мужской гонки, в 17:00 начнется женская «разделка». Первые две гонки в рамках «Тур де Ски» состоялись в швейцарском Ленцерхайде, а затем спортсмены переехали в итальянский Тоблах.

По итогам «разделок» лыжники пробегут 1 января гонки преследования.

Лидером общего зачета «Тур де Ски» у женщин является россиянка Наталья Непряева. Спортсменка завоевала бронзу в спринте коньком, а также стала шестой в масс-старте.

В мужском рейтинге первым идет норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов — второй. Также в топ-10 попали Сергей Устюгов (5 место) и Глеб Ретивых (8 место).