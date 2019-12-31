Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в стан главной команды сине-бело-голубых.

Экс-футболист «Зенита» не сомневается, что Кокорин усилит состав команды Сергея Семака. По словам Радимова, он уже видел игрока в деле после возвращения и уверен, что Кокорин станет лучшим нападающим РПЛ.

«Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России», — цитирует Радимова «Спорт уик-энд»

Радимов уверен, что Кокорин забьёт больше, чем кто-либо, в весенней части российского чемпионата.

«Я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», — сказал Радимов.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин был выпущен из колонии по УДО и в тот же день подписал новый контракт с «Зенитом». Принимать участие в официальных играх команды игрок сможет с января 2020 года.