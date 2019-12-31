Глава Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) Крэйг Риди прокомментировал работу над российским допинговым кризисом, а также подвёл итоги своей работы в организации.

Риди заявил, что дальнейшие вопросы по допинговым разбирательствам по России будут проходить в спортивном арбитражном суде, где ВАДА продемонстрирует все доказательства виновности российской стороны.

«Теперь вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Но ВАДА показало готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов, чтобы эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции», — заявил Риди.

Риди добавил, что именно дело российского допинга заставило ВАДА организовать команду расследования мирового уровня, в которую входят 11, по мнению Риди, специалистов мира.

«Если говорить о последних шести годах, я особенно рад тому, как ВАДА отреагировало на вызовы, с которыми мы столкнулись с 2014 года. В частности, я говорю о допинговом кризисе России, который привёл к созданию команды расследования мирового уровня», — сказал президент ВАДА.

Напомним, девятого декабря исполком ВАДА отстранил российскую сборную от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чуть позже наблюдательный комитет РУСАДА принял решение подать апелляцию в CAS, чтобы оспорить вердикт ВАДА.