В матче группового этапа молодёжного чемпионата мира сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 4:1.

Канадцы открыли счёт на 12 минуте матча, благодаря грамотным действиям Нолана Фута. Во второй двадцатиминутке преимущество родоначальников хоккея возросло до трёх шайб — Лиам Фуди и Кален Эддисон отличились. Игрок сборной Германии Янник Валенти сократил отставание до двух шайб в концовке встречи, но чуть позже Тай Делландреа поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота.

Для сборной Канады это вторая победа в трёх матчах группового этапа: в стартовой для себя встрече они обыграли соседей по континенту — сборную США со счётом 6:4. В матче со сборной России Канада крупно уступила соперникам со счётом 6:0.

В турнирной таблице группы B дела обстоят следующим образом: на первом месте США, Канада — вторая, чехи расположились на третьем месте, россияне — на четвёртом, Германия на последнем месте.