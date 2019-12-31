Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменков высказал мнение за счёт чего Фёдор Емельяненко выиграл бой против американца Куинтона Джексона.

Главной причиной поражения Джексона Шлеменко считает лишний вес. По словам бойца, у Фёдора имеется большой опыт в поединках с тяжёлыми соперниками.

«Ремпейдж – боец в категории до 93 кг, там у него даже пресс был. А тут я впервые увидел его с животом. Но я не говорю, что Джексон был не готов или он является слабым бойцом. Просто Фёдор очень хорошо умеет справляться с такими тяжёлыми соперниками», — приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».

Шлеменко считает, что Емельяненко достался удобный для него соперник, но это не значит, что бой был лёгким.

«Для Фёдора этот соперник был удобным. Когда попадается такой удобный соперник, то людям кажется, что эта победа лёгкая. Но это не значит, что любой другой боец выйдет и так же снесёт Ремпейджа», — сказал Шлеменко.

Напомним, 29 декабря в рамках турнира Bellator российский боец Фёдор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде. Поединок продолжался около трёх минут. Для 43-летнего бойца эта победа стала 39-й в карьере.