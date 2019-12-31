Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал причины снятия с многодневки «Тур де Ски». До начала соревнований Иверсен считался одним из фаворитов многодневки. Напомним, норвежец был вынужден завершить участие в состязании из-за простуды.

Иверсен сказал, что на протяжении всего года готовился к гонкам «Тур де Ски». Лыжник подчеркнул, что перед стартами находился в своей лучшей форме.

«Я чувствовал, что весь год всё делал правильно. Я был в своей лучшей форме. Конечно, не факт, что мне удалось бы выиграть «Тур де Ски», но я хотел посмотреть, как хорошо смогу выступить в этих семи сложных гонках», — приводит слова Иверсена NRK.

По словам Иверсена, не было никакого смысла продолжать участие в соревнование вопреки болезни.

«Конечно, мне чертовски жаль, что я снялся с «Тура». Это одно из главных событий года. Но таков спорт, нет смысла заниматься самокопанием», — сказал Иверсен.

Сегодня, 31 декабря гонки в рамках «Тур де Ски» пройдут в итальянском Тоблахе: в 14:30 по московскому времени стартует гонка с раздельным стартом у мужчин, в 17:00 — у женщин.