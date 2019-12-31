Экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не примет участие в первом турнире «Большого шлема» 2020 года — Australian Open-2020, сообщается на официальном аккаунте чемпионата в «Твиттере».

Звонарёва вынуждена пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за травмы левого запястья. Организаторы сожалеют о том, что теннисистка не сможет принять участие в состязании и надеются, что когда-нибудь Звонарёва ещё выступит в Австралии.

«К сожалению, двукратная полуфиналистка, чемпионка 2012 года в парном разряде Вера Звонарёва снялась с Australian Open-2020 из-за травмы левого запястья. Жаль, что ты не присоединишься к нам в Мельбурне в январе. Надеемся вскоре вновь увидеть тебя в Австралии!», — говорится в сообщении.

В последний раз Вера Звонарёва выходила на корт на турнире в Мадриде в мае 2019 года. На сегодняшний день теннисистка занимает 159 место в рейтинге WTA.