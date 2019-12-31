Руководство Союза биатлонистов России объявило состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщается на официальном сайте СБР.

В январе на Кубке мира мужскую российскую команду будут представлять: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В женскую сборную России заявлены: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Состав сборной России на кубок IBU выглядит следующим образом:

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко

Напомним, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Музамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко завоевали путёвку на Кубок IBU успешно выступив на российском соревновании «Ижевская винтовка».

В январе 2020 года состоятся три этапа Кубка мира по биатлону: с 9-го по 12-е января в немецком Оберхофе, с 15-го по 19-е в Рупольдинге (Германия), с 23-го по 26-е — в Поклюке (Словения).

Два этапа пройдут в рамках Кубка IBU по биатлону: в словацком Осрблье с 10-го по 12-е января и в польском Душники-Здруй с 16-го по 19-е.