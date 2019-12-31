Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин в преддверии решающего матча группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Николишшин считает, что игрокам сборной России в первую очередь необходимо справиться с психологическим давлением, которое оказывается на команду.

«Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира», — приводит слова Николишина «RT на русском».

Николишину нравится тот хоккей, который сборная России показывала в матче США. По словам чемпиона мира такой стиль игры напоминает хоккей сборной Советского Союза.

«В матче с США мы порой очень хорошо контролировали шайбу в совокупности с точными передачами и открываниями, напоминавшими советский стиль. Это заставляло соперника бегать, играть в догонялки. Мне бы хотелось видеть именно такую сборную, которая удерживает шайбу и создаёт моменты», — сказал Николишин.

Напомним, в последнем матче группового этапа МЧМ по хоккею Россия встретиться Германией. В рамках этого противостояния определится участник стадии плей-офф. Проигравшая команда закончит своё выступление на турнире. Стартовое взбрасывание матча назначено на 17:00 по московскому времени.