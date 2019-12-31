Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что очень часто видит слёзы в мужской сборной. Напомним, один из главных фаворитов многодневки «Тур де Ски» норвежец Эмиль Иверсен не смог продолжить своё дальнейшее выступление на турнире из-за болезни.

Носсум сказал, что обсудил с лыжником его состояние здоровья, после чего было принято решение приостановить участие в турнире. Сам лыжник не смог сдержать эмоций после этого.

«Думаю, сразу после четвертьфинала спринта Эмиль осознал, что не сможет продолжить выступление на „Тур де Ски“. Но нам нужно было всё это обсудить с ним. Ему было невероятно жаль. Да, он заплакал. Это была природная реакция», — приводит слова Носсума NRK.

По словам специалиста, слёзы — нередкое явление в мужской команде.

«Как часто я вижу слёзы в мужской сборной? Чаще, чем вы думаете. Такое случается. Мужчины тоже плачут», — сказал Носсум.

Сегодня, 31 декабря многодневка «Тур де Ски» пройдёт на территории итальянского Тоблаха: в 14:30 по московскому времени начнётся мужская гонка на 15 км с раздельным стартом, в 17:00 стартует женская «разделка» на 10 км.