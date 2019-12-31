Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Тодд Вудбридж назвал российского теннисистка Даниила Медведева главным фаворитом на победу в Australian Open.

Вудбридж заявил, что россиянину по силам выиграть Открытый чемпионат Австралии 2020 года. По его словам, Медведев обладает большой выносливостью и хорошей динамикой.

«Его прорыв на US Open получился феноменальным. Думаю, он верит в то, что его по силам убрать главных соперников. К тому же в топ-группе он самый динамичный. Он может бегать весь день и держать мяч в игре», — цитирует Вудбриджа Tennis 365.

Открытый чемпионат Австралии 2020 года пройдёт в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. В турнире примет участие и топ-1 рейтинга ATP Рафаэль Надаль.

В 2019 году Даниил Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. На сегодняшний день он занимает пятое место в рейтинге ATP.