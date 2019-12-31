Молодежная сборная России по хоккею начала решающий матч группового этапа чемпионата мира по хоккею среди команд U20 в Чехии против сборной Германии.

Игра проходит в городе Острава на «Остравар-Арене», прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Отметим, на данный момент подопечные Валерия Брагина сыграли на турнире три матча, выиграв всего один. В первом матче Россия уступила сборной Чехии со счетом 4:3, затем разгромила сборную Канады со счетом 6:0. В третьем туре российские хоккеисты снова уступили — на этот раз сборной Соединенных Штатов Америки со счетом 3:1.

На данный момент Россия занимает 4-е место в группе B, имея три очка — как и сборная Германии, идущая пятой. Судьбу путевки в плей-офф решит именно эта встреча.