Полузащитник ФК «Краснодар» попал в зону интересов итальянской «Ромы», сообщает TeleRadioStereo.

Агент игрока Филиппо Гасбарри вел переговоры с директором «Ромы», который сообщил ему, что клуб нуждается в правом защитнике и полузащитнике.

«У нас была встреча с директором «Ромы» Петраки. Клуб ищет защитника и игрока на правый край. Относительно второй роли мы говорили по поводу Вандерсона — бразильского атакующего футболиста, который выступает за «Краснодар»», — цитирует Гасбарри TeleRadioStereo.

По словам агента, это хорошая сделка как для игрока, так и для команды, но у «Ромы» есть ещё претенденты на эту роль.

«У него есть паспорт Евросоюза, Бельгии. Это вполне решаемый трансфер для «Ромы». Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть еще претендент из АПЛ», — сказал Гасбарри.

В нынешнем сезоне Вандерсон сыграл 19 матчей за «Краснодар», забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

«Краснодар» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 35 очков. Клуб лишил себя возможности участия весной в плей-офф стадии Лиги Европы, не сумев удачно пройти групповую стадию турнира.