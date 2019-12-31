Российский велосипедист Вячеслав Попов был дисквалифицирован на 4 года за употребление мельдония. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Таким образом, дисквалификация велосипедиста истечет только в сентябре 2023 года.

Валентин Попов специализируется в велоспорте на скоростном спуске.

Также отмечается, что Валентин Попов стал 37-м по счету российским спортсменом, которого дисквалифицировали за употребление мельдония.

Мельдоний вошел в список запрещенных веществ WADA в январе 2016 года. После этого проблемы с отстранением появились у множества российских спортсменов, в том числе у теннисистки Марии Шараповой, пловчихи Юлии Ефимовой, керлингиста Александра Крушельницкого и фигуристки Екатерины Бобровой.