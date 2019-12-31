Форвард хоккейного клуба СКА Александр Барабанов не сможет помочь клубу в ближайшем месяце из-за травмы, полученной в матче с «Сибирью» 27 декабря, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на своём официальном аккаунте в «Твиттере».

В концовке матча «Сибирь» — СКА финский защитник хозяев Юрки Йокипакка ударил клюшкой по рукам нападающему петербургской команды Александру Барабанову. За грубое нарушение правил Йокипакка понесет наказание в виде двухматчевой дисквалификации и денежного штрафа согласно п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Матч между «Сибирью» и СКА завершился в пользу подопечных Алексея Кудашова со счётом 0:2. В следующем выездном матче, 29 декабря СКА на выезде уступил «Северстали» со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Барабанов сыграл в составе СКА 36 игр, в которых забросил девять шайб и сделал семь результативных передач.