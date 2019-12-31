Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, какими словами похвалила Алену Косторную после короткой программы на чемпионате страны в Красноярске.

«Ничего такого я не сказала, кроме того, что в короткой программе все свои прыжковые элементы она исполнила идеально», — сказала Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу после окончания турнира.

Напомним, Алена Косторная во флеш-интервью в короткой программе призналась, что ее больше обрадовали не баллы и побитый мировой рекорд, а похвала от тренера. По словам фигуристки, она слышала такие слова от Этери Тутберидзе впервые.

Напомним, Алена Косторная тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2017 года.