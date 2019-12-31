Российский биатлонист Алексей Слепов (438 очков) поднялся на третье место в обновлённом рейтинге Союза биатлонистов России. Новый рейтинг СБР опубликовал на своём официальном сайте.

Лидером в мужском рейтинге является Александр Логинов (669 очков), на второй строчке Матвей Елисеев (539). В пятёрку лучших биатлонистов России вошли Вадим Филимонов (421) и Дмитрий Иванов (409).

В женском списке лидерство у Светланы Мироновой (521), на втором месте Ирина Старых, тройку замкнула Екатерина Глазырина. Топ-5 женского списка замкнули Евгения Павлова (453) и Екатерина Юрлова-Перхт (450).

Зачёте Кубка России у мужчин лидирует Алексей Слепов, у женщин — Евгения Павлова.

Напомним, Алексей Слепов удачно выступил на российском первенстве «Ижевская винтовка» и вошёл в заявку сборной России на участие в январских этапов Кубка IBU.