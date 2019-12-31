Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, мешает ли фигуристкам конкуренция в их тренировочной группе.

В интервью Первому Каналу Тутберидзе отметила, что конкуренция только помогает ее ученицам выступать лучше.

«Бывает, что кто-то выходит не в настроении, но увидев, что другие прыгают, заряжается энергией», — сказала Тутберидзе.

Напомним, три ученицы Этери Тутберидзе распределили собой медали на чемпионате России в Красноярске, а также на финале Гран-при в Турине. В России первой стала Анна Щербакова, Алена Косторная взяла серебро, Александра Трусова — бронзу. В Италии золото выиграла Алена Косторная, серебро — Анна Щербакова, бронзу — вновь Александра Трусова.