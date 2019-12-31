Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подвел в своем аккаунте в «Твиттере», а также на официальном сайте итоги 2019 года для команды.

Болельщицей года была названа 95-летняя Фатима Апа Шигатова. В этом году женщина впервые посетила домашний матч любимой хоккейной команды. В Казань она приехала на матч в сопровождении внучки Энже, а так все матчи «Ак Барса» Шигапова смотрит по телевизору.

После игры Фатима Шигапова смогла встретиться со своим любимым хоккеистом — нападающим «Ак Барса» Данисом Зариповым.

👵Болельщица года − Фатима апа. Накануне Дня пожилых людей Фатима Шигапова в 95 лет впервые побывала на матче любимой команды, а после игры встретилась с Данисом Зариповым pic.twitter.com/xHi6DZ7men — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 31, 2019

Сам Данис Зарипов был определен в «Ак Барсе» татарином года.