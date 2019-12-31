Норвежская лыжница Тереза Йохауг не исключает того, что может проиграть в сегодняшней гонке многодневки «Тур де Ски», которая стартует в 17:00 по московскому времени. Отметим, Йохауг не проиграла ни одной гонки в этом сезоне, в которых принимала участие.

Лыжница сказала, она не считает себя непобедимой, отметив, что сегодняшняя гонка пройдёт на высоких скоростях.

«Говорят, что я непобедима, но это не так. Думаю, нас ждёт быстрая гонка. Разрывы будут небольшими», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

10-кратная чемпионка мира призналась, что сделает всё возможное, чтобы набрать хороший отрыв перед гонкой преследования, добавив, что готова потерпеть поражение.

«Перед гонкой преследования хотелось бы получить отрыв в 10-12 секунд. Я постараюсь выступить как можно лучше. Выложусь по полной, и тогда посмотрим результат. Я повторюсь, что готова к поражению», — сказала Йохауг.

Женская гонка на 10 км с отложенным стартом пройдёт сегодня, 31 декабря в итальянском Тоблахе.