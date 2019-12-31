Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, какие чувства испытывает, когда на одном турнире какая-то ее ученица выступает успешно, а другая проваливает программу.

«Успеваешь порадоваться, а потом сразу нервничаешь за следующего спортсмена», — отметила тренер.

Тутберидзе отметила, что в большей степени в ее памяти остаются ошибки и недочеты, что-то, что ее ученицы недоработали.

«Радость я испытываю редко. Это моя работа. Я просто выполняю свою работу», — отметила Тутберидзе в интервью Первому каналу. По словам Тутберидзе, все должны откататься чисто, чтобы она испытала радость.

Напомним, три ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная распределили собой медали на чемпионате России в Красноярске, а также на финале Гран-при в Турине.