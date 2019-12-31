Президент Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) Крэйг Риди покинет пост главы организации спустя шесть лет правления. С 1 января 2020 года место Риди на посту главы займет экс-министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. На своей официальном аккаунте в «Твиттере» Банька написал о задачах, которые он ставит перед собой находясь на новой должности.

Банька заявляет, что сделает всё возможное, чтобы уничтожить мошенничество в спорте.

«Спорт — это, вероятнее всего, последняя идея, которая может объединить людей, но только если он чистый. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы искоренить мошенничество в спорте и защитить чистых спортсменов», — написал Банька.

Кандидатуру Витольда Баньки утвердил в ноябре 2019 года в Катовице совет учредителей ВАДА. В связи с тем, что Банька принял кандидатуру на новый пост, ему придётся покинуть должность министра спорта и туризма Польши.