Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опровергла миф о своей строгости.

«Это миф, правда. Нет, я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу. По словам тренера, наказания словами работают с девочками, ее воспитанники мальчики немного другие.

Напомним, три ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная распределили собой медали на чемпионате России в Красноярске, а также на финале Гран-при в Турине. Также на чемпионате России выступил ученик Тутберидзе Даниил Самсонов: в этом сезоне он стал призером финала юниорской серии Гран-при. Финал женской юниорской серии Гран-при выиграла также ученица Тутберидзе Камила Валиева.