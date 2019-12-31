Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий поздравил своих подписчиков в «Инстаграме» с наступающим Новым годом, а также объяснил причины создания аккаунта в социальной сети.

Слуцкий заявил, что открыл для себя «Инстаграм» с целью делиться положительными эмоциями и переживаниями, без которых невозможен футбол.

«Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно жизнь в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок, хорошего позитивного настроения», — сказал Слуцкий.

В конце видео Слуцкий поздравил всех с наступающим новым годом.

«Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», — добавил главный тренер «Рубина».

Слуцкий с 2018 по 2019-й год возглавлял голландский «Витесс». В ноябре 2019-го года покинул расположение клуба. С 19 декабря 2019 года официально стал главным тренером казанского «Рубина», подписав контракт на срок до пяти лет. На зимний перерыв «Рубин» ушёл занимая 13 место в Российской Премьер-Лиге.