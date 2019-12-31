Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, что не смогла стать тренером для своей дочери, фигуристки Дианы Дэвис.

В интервью Первому каналу Тутберидзе призналась, что не может представить себя тренером для дочери, поскольку у нее не вышло заниматься с ней. «Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно», — сказала Тутберидзе.

Сейчас Этери сильно переживает за дочь. Сейчас Диана Дэвис и Глеб Смолкин тренируются в США, и Тутберидзе волнуется за дочь. «Если после тренировки она не отвечает на телефон, на смску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать», — отметила тренер.

Напомним, Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, пока пара соревнуется на юниорском уровне.