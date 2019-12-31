В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе стартовала женская гонка с раздельного старта.

Спортсменки преодолеют дистанцию длиной в 10 километров коньковым стилем.

По итогам «разделок» лыжники пробегут 1 января гонки преследования, дистанцию в 10 километров во второй гонке спортсменки пройдут классическим стилем.

По итогам первых двух гонок в швейцарском Ленцерхайде лидерство в общем зачете «Тур де Ски» у россиянки Натальи Непряевой. Спортсменка завоевала бронзу в спринте коньком, а также стала шестой в масс-старте. Текущее время спортсменки — 31:18. На втором месте победительница спринта в Ленцерхайде Анамария Лампич из Словении, на третьем — норвежка Тереза Йохауг.