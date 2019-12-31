Глава организации UFC Дана Уайт поделился планами ирландского бойца Конора Макгрегора, которые он строит на 2020 год. Напомним, Конор вернется в клетку 18 января, где встретится с американцем Дональдом Серроне.

Уайт сказал, что Конор хочет провести три боя в 2020-м году: с Серроне, в матче-реванше с Хабибом Нумагомедовым и с Хорхе Масвидалем.

«Конор хочет провести три боя в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Хорхе Масвидаля пояс BMF», — цитирует Уайта ESPN.

Дана Уайт добавил, что считает желание Макгрегора подраться с Масвидалем плохой затеей.

«Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: думаешь, я не смогу побить Масвидаля? Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем этот бой?», — сказал Уайт.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года против Хабиба Нурмагомедова, в котором ирландец уступил победу удушающим приёмом.