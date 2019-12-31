Голландский футбольный агент Мино Райола высказал мнение по поводу будущего своего клиента, французского футболиста Поля Погба.

По словам Райолы, Погба уважал «Манчестер Юнайтед», пока сам «МЮ» уважает его. Сейчас Райола согласен с позицией «МЮ» о том, что Погба не уходит. «У Погба одна цель – как можно лучше выступать за «МЮ», — сказал агент, добавив, что Райола будет играть в клубе, который будет бороться и за победу в АПЛ, и за победу в Лиге чемпионов.

«Пока Поль играет за «Юнайтед», он хочет брать трофеи вместе с командой. Он такой игрок и по-другому вести себя не будет», — сказал Райола, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, Поль Погба играет за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.