Российские лыжники заняли весь пьедестал в мужской гонке с раздельного старта в лыжной многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Спортсмены бежали дистанцию в 15 километров свободным стилем. Победителем гонки стал Сергей Устюгов, он преодолел трассу за 31 минуту и 2,5 секунды.

Второе место занял Иван Якимушкин, он проиграл результату лидера около 22 секунд. Третьим стал Александр Большунов, он уступил около 29 секунд.

В десятку попали еще три российских гонщика: Артем Мальцев финишировал шестым, Андрей Мельниченко — седьмым, Денис Спицов — десятым. Спринтер Глеб Ретивых финишировал лишь на 54-м месте.

Лидер общего зачета «Тур де Ски» Йоханнес Клэбо пришел к финишу лишь 17-м, проиграв Устюгову 1 минуту и 11 секунд.