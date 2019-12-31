Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему не может тренировать свою дочь Диану.

Тутберидзе сказала, что пыталась, но не смогла быть тренером и матерью для своей дочери. Ей, казалось, что она ругала её больше, чем остальных.

«Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала её больше, чем других спортсменок, потому что начинала её воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается», — сказала Тутберидзе Первому каналу.

Несмотря на то, что Этери понимает значимость спорта в жизни дочери, она всё равно переживает за неё.

«Ну, конечно, переживаю. Мы сейчас на расстоянии. Если после тренировки она не отвечает на телефон, на эсэмэску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать. Понимаю, что это спорт. Конечно, волнуюсь», — сказала Тутберидзе.

Дочь Этери Тутберидзе Диана начала свою спортивную карьеру в 6-летнем возрасте, мать целенаправленно поставила дочь на коньки. В настоящее время Диана выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным.