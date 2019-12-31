Бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал недовольство по поводу возвращения замешанного в допинге Валерия Польховского в руководство СБР.

Тихонов в своем блоге призвал обратить внимание на кадровые перестановки в российском биатлоне. «Назначение Валерия Польховского для всей международной биатлонной семьи стало просто шоком», — сказал Тихонов, отметив, что ему звонили люди из разных стран и Международного союза биатлонистов. По словам экс-главы СБР, только в России в руководстве могут работать люди, уличенные в допинге.

«Неужели вы не читали, не слышали и не видели ничего об этом человеке, изгнанном из российского, белорусского и казахского биатлона?», — написал Тихонов, добавив, что теперь он называет правление СБР бригадой, собравшейся по принципу родства душ.

Напомним, Валерий Польховский был назначен вице-президентом СБР по вопросам организации работы команды.