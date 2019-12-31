Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет отмечать Новый год в Москве и не сможет отправиться на родину в Ижевск.

Об этом сообщает агентство «Удмуртия» со ссылкой на отца спортсменки Ильназа Загитова.

«У Алины сейчас шоу и у нее нет времени ездить в Ижевск. Так что будем отмечать всей семьей Новый год в Москве», — сообщил Ильназ Загитов, отметив, что их семья традиционно отмечает Новый год вместе.

Напомним, с 25 декабря Алина Загитова принимает участие в спектаклях Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где играет одну из главных ролей — принцессы Леи. 31 декабря и 1 января спортсменка сможет отдохнуть и отпраздновать с семьей, спектакли возобновлятся 2 января и продлятся до 7 января.