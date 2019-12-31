Российский лыжник Сергей Устюгов вновь возглавил общий зачет лыжной многодневки «Тур де Ски» по итогам трех гонок.

После победы в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в итальянском Тоблахе Устюгов смог вернутся на первую позицию в общем зачете многодневки.

Результат Устюгова — 1 час 6 минут и 43 секунды.

Второе место в зачете продолжает удерживать еще один российский гонщик Александр Большунов, он уступает сумме времени Устюгова 27 секунд.

На третьей позиции расположился норвежец Йоханнес Клэбо, он пока проигрывает лидеру 37 секунд из-за неудачного выступления в «разделке».

В рамках «Тур де ски» состоится еще три гонки: одна в Тоблахе завтра, 1 января, и еще две в Валь-ди-Фьемме.