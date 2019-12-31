Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил с Новым годом и Рождеством болельщиков сборной России.

Письмо Черчесова к болельщикам цитирует портал РИА Новости.

В обращении к фанатам Черчесов отметил, что 2019 год стал успешным для сборной России. Команда выполнила задачу и отобралась на Евро-2020, где сыграет в том числе и несколько матчей в Петербурге — с Бельгией и Финляндией.

«В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи», — сказал Черчесов, выразив надежду, что команда продолжит радовать болельщиков яркой игрой и будет работать с полной самоотдачей.

«Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!», — пожелал Черчесов.