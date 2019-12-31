Российский футболист, полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков записал новогоднее обращение для своих подписчиков в «Инстаграме».

Футболист выложил видео, в котором подвел итоги 2019 года и оставил пожелания болельщикам. По словам Глушакова, этот год был как кардиограмма сердца, которую не поймешь.

«Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошел этот 2019 год в баню, мы встретим 2020 год», — отметил Глушаков, пожелав подписчикам крепкого здоровья, благополучия, смеха и улыбок, а также больших побед в жизни и на поле.

«И помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы!», — заключил спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 31 Дек 2019 в 2:18 PST

Напомним, в 2019 году Денис Глушаков развелся с женой, разорвал контракт со «Спартаком» и перешел в грозненский «Ахмат».