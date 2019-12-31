Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свое неудачное выступление в гонке на 15 километров на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе.

В интервью NRK после гонки Клэбо заявил, что борьба за победу на «Тур де Ски» закончена, и больше ему сказать нечего.

«Это очень плохо. Теперь у меня нет шансов. Других слов у меня нет. Я просто расстроен», — сказал Клэбо, отметив, что 1 января состоится еще одна гонка в Тоблахе, а у сборной Норвегии не так много людей, которые могли бы внести серьезный вклад.

«Пожалуй, каждый будет бороться за себя. Наверное, это конец», — заключил лыжник.

Напомним, сейчас Йоханнес Клэбо идет третьим в общем зачете «Тур де Ски», он проигрывает лидеру Сергею Устюгову 37 секунд.